Unitymedia bringt ARD- und ZDF-Mediatheken auf Horizon-Box

Der Kabelnetzbetreiber hat auf seiner Multimedia-Box Horizon die Mediatheken von ARD und ZDF als Apps verfügbar gemacht. Und noch eine Neuerung kündigt Unitymedia an: Sendungen der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten können per Restart geschaut werden.



