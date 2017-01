Unitymedia bringt Highspeed-WLAN ins Bochumer Ruhrstadion

Fans des Fußball-Klubs VfL Bochum dürfen dank Unitymedia im Ruhrstadion künftig mit Highspeed ins Internet. Zumindest auf der Haupttribüne und im VIP-Bereich.



Dank einer am Mittwoch bekannt gegeben Kooperation zwischen dem Fußball-Zweitligisten VfL Bochum und Kabelnetzbetreiber Unitymedia profitieren die Zuschauer im Vonovia Ruhrstadion künftig von Highspeed-WLAN. Dabei wird das Stadion mit WLAN-Zugangspunkten ausgestattet, die zur Anbindung ans Highspeed-WLAN dienen. Die neuesten Infos direkt aus dem Stadion mit Freunden in den sozialen Netzwerken zu teilen, ist damit für so manchen Fan in greifbare Nähe gerückt.