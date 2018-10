Unitymedia bringt neue Sender auch in Sky-Sportsbars

Unitymedia nimmt zwei Veränderungen bei Regionalsendern in NRW und Hessen vor. Aber auch für Sky Sportsbars gibt es nicht zu verachtende Neuerungen.



Am 16. Oktober 2018 nimmt Unitymedia kleinere Anpassungen im TV-Angebot von NRW, Hessen und Baden Württemberg vor. So wird der Sender NRWision von SD auf HD umgestellt. Kunden mit einem SD-Receiver benötigen demnach zukünftig einen HD-Receiver, um den Sender weiterhin zu empfangen. Zusätzlich stellt der Stadtkanal Dreieich seinen Betrieb ein. Stattdessen empfangen Kunden jetzt das Regionalprogramm des offenen Kanals Offenbach.