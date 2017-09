Unitymedia entschuldigt sich mit Gratissendern und mehr

Wegen des Change-Day-Debakels entschuldigt sich Unitymedia bei seinen Kunden. Die bekommen zwei verschlüsselte Sender einen Monat gratis und auf Wunsch gibt’s noch mehr.



Als Ende August Unitymedia in NRW die Sender anders ordnete und neue Programme in sein Netz einspeiste, kam es zu größeren Problemen als erwartet. Etwa zwei Prozent der Kunden konnten nach dem Change Day nur noch bestimmte Sender sehen oder sie waren plötzlich verschlüsselt oder sie hatten überhaupt keinen Empfang mehr.