Unitymedia hebt Aktivierungsgebühr an

Auf Kunden von Unitymedia kommen künftig höhere Kosten zu. Der Kabelnetzbetreiber passt seine Aktivierungsgebühren an und hebt diese deutlich an. Nach dem Wegfall der Zufriedenheitsgarantie die nächste Entwicklung, die bei den Kunden auf wenig Gegenliebe stoßen dürfte.



In Sachen High-Speed-Internet präsentiert sich Unitymedia als Vorreiter und kann bereits in seinem gesamten Verbreitungsgebiet Geschwindigkeiten von bis zu 400 Mbit/s anbieten. Jedoch trifft der Kabelnetzbetreiber auch Entscheidungen, die nicht bei allen Kunden auf Gegenliebe stoßen. So wurde im Oktober die Zufriedenheitsgarantie gekippt, die Neukunden die Möglichkeit gab, innerhalb von zwei Monaten nach Aktivierung des Anschlusses zu kündigen. Nun will Unitymedia auch die Aktivierungsgebühren "anpassen".