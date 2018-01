Unitymedia kündigt ersten UHD-Kanal im Netz für dieses Jahr an

2018 soll der erste Ultra HD Kanal bei Unitymedia starten. Ursprünglich sollte dieser bereits früher an den Start gehen.



Im Juni auf der ANGA COM 2017 hörten sich die Pläne noch so an, dass der Start des ersten UHD-Kanals im Kabelnetz von Unitymedia schon kurz bevor stehe. Für den letztjährigen Herbst war der eigentliche Start vorgesehen. Dieser verzögert sich augenscheinlich, ist nun aber für den Jahresverlauf 2018 angekündigt worden.