Unitymedia mit Problemen: Wartungsarbeiten sorgen für Ausfälle

Kunden von Unitymedia müssen sich aktuell bei der Nutzung des Internet- Fernseh- und Telefonzuganges teilweise etwas gedulden: Durch Wartungsarbeiten und Netzverbesserungen müssen zum Teil Leitungen getrennt werden. Besonders betroffen sind Duisburg, Karlsruhe und Frankfurt.



Wegen des Netzausbaus für ein schnelleres Internet in Deutschlands Städten ist Unitymedia seit dem 9. Oktober schwerpunktmäßig in NRW damit beschäftigt, neue "COAX-Glasfaser" zu verlegen. Diese erlaubt in Zukunft, mit bis zu 5 Gbit/s im Internet zu surfen.