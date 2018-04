Unitymedia senkt HD-Preise auf SD-Niveau

Der Frühling startet mit neuen Filmhighlights und neuen Preisen bei Unitymedia. Das Unternehmen senkt dauerhaft die Kosten in seinem Online-Videothek – App-Angebot für Horizon TV.



Wer gern Filme in hoher Auflösung schaut musste bisher für HD-Inhalte in der Online-Videothek "Horizon TV" von Unitymedia tiefer in die Tasche greifen. Das will das Unternehmen nun ändern. Es senkt ab sofort die Preise und gleicht damit die Kosten eines HD-Films an die eines SD-Films an. So zahlen Kunden nur noch 4,99 Euro statt wie bisher 5,99 Euro.