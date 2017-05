Unitymedia setzt auf Digitalisierungsoffensive

Das analoge Fernsehzeitalter soll für viele Städte in Baden-Württemberg am 1. Juni Geschichte sein. Kabelnetzbetreiber Unitymedia gibt dann den Startschuss zur letzten Abschaltungs-Stufe des Analog-TVs. Doch sind die Haushalte schon bereit dafür?



Zuerst muss der Süden Baden-Württembergs dran glauben, dann der Norden - am 1. Juni startet Unitymedia die nächste Runde seiner Digitalisierungsoffensive. Alte Übertragungstechnik wird dann stillgelegt.



Doch noch immer seien 100.000 Haushalte nicht digital unterwegs, gab der Kabelnetzbetreiber einen Tag vor diesem Stichtag zu bedenken. "Sie müssen sofort entweder einen Digitalreceiver oder ein TV-Gerät mit DVB-C kaufen, sonst bleibt ihr Bildschirm dauerhaft schwarz", rät Unitymedia.