Unitymedia startet den "Fußball Navigator"

Die Fußballsaison neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Für diese heiße Endphase stellt Unitymedia nun den "Fußball Navigator" vor, der weitere Infos zu einem laufenden Spiel zeigen soll.



Ein "einzigartiges TV-Erlebnis" verspricht der Kabelnetzbetreiber Unitymedia mit dem "Fußball Navigator". Die App für Horizon HD-Recorder oder -Receiver steht ab sofort kostenlos im jeweiligen App Store bereit. Damit lassen sich während eines Live-Spiels eine Übersicht über Ergebnisse sowie der Spielattraktivität abrufen.