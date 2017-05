Unitymedia verdoppelt Zahl der Neu-Abonnenten

Der Start ins neue Geschäftsjahr ist Unitymedia geglückt, wie die weiter steigenden Umsatz- und Abonnenten-Zahlen belegen. Ein wichtiger Faktor waren dabei die Kombi-Pakete für Internet und Telefonie.



Ehe im Sommer mit der Abschaltung des analogen Kabelfernsehens in seinem Verbreitungsgebiet begonnen wird, kann Unitymedia erneut positive Zahlen vorlegen. Denn im erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres konnte der Kabelnetzbetreiber erneut steigende Zahlen präsentieren, sowohl beim Umsatz als auch bei den Neukunden wurde das Vorjahresergebnis getoppt.