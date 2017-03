Unitymedia will Bochum zur ersten Gigabit-Stadt machen

Um im Zeitalter der Digitalisierung konkurrenzfähig zu bleiben, strebt auch die deutsche Regierung nach der Gigabit-Gesellschaft. Die erste Stadt mit flächendeckend ultraschnellem Internet soll dabei mit Unterstützung von Unitymedia Bochum werden.



Die Gigabit-Gesellschaft wird kommen, zumindest kündigen vor allem die Kabelnetzbetreiber die Verfügbarkeit von Internet-Geschwindigkeiten mit einem Gigabit pro Sekunde für die nahe Zukunft in ihren Netzen bereits seit längerer Zeit an. Unitymedia will nun erstmals eine ganze Stadt mit ultraschnellem Internet ausstatten, wobei Bochum davon profitieren soll, wie die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" (WAZ) am Sonntag berichtete.