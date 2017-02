Unitymedia will Highspeed-Internet bezahlbar machen

Im Konkurrenzkampf der Kabelanbieter um das schnelle Internet setzt Unitymedia auf neue Tarife und einen neuen Markenauftritt. Das Kölner Unternehmen will 400 Mbit/s erschwinglich machen und setzt auf einheitliche Preise.



Geht es nach Unitymedia, dann werden Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Hessen künftig zum "Eldorado der Geschwindigkeiten". Zumindest im Internet, denn der Kabelnetzbetreiber will im Wettbewerb die Konkurrenz vor allem beim Preis übertrumpfen. Mit einer neuen Tarifstruktur sollen 400 Mbit/s für alle bezahlbar werden. Worauf auch ein neuer Markenauftritt hinweisen soll.