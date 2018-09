Unitymedia zahlt Grundgebühr für die Konkurrenten

Die sogenannten "Mehr für dich drin WOCHEN" von Unitymedia, sollten eigentlich im September enden. Nun verlängert Unitymedia ihr Angebot bis Anfang November mit einem ungewöhnlichen Wechselbonus.



Wer im Einzugsgebieter der Unitymedia wohnt, kann noch bis 4.11.2018 dort einen Vertrag abschließen. So bekommt man sein Internet-Wunschpaket ein Jahr lang für nur 19,99 €/mtl. Zusätzlich entfallen die einmaligen Anschlussgebühren in Höhe von 69,99 €.