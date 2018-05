Universal TV kommt nach Deutschland

In Großbritannien fiel letzte Woche der Startschuss für den globalen Rebrand des international erfolgreichen Flaggschiff-Senders "Universal Channel". Wann kommt die neue Marke nach Deutschland und warum das Rebrand?



Am 03. Mai wurde in Großbritannien aus dem Flagschiff-Sender "Universal Channel" der Rebrand "Universal TV", das teilte NBCUniversal International Networks in einer Pressemeldung vom vergangen Freitag mit. Doch nicht nur im Vereinigten Königreich kommt es zur Umstellung. Auch Australien, Brasilien, Lateinamerika Südafrika folgen in den kommenden Monaten. Zum Rebrand in Deutschland kommt es am 2. Juli 2018.

