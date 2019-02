"Unser Lied für Israel": Wer fährt für Deutschland zum ESC?

Der Countdown für den ESC 2019 beginnt: Gleich sieben Künstler kämpfen diese Woche darum, "Unser Lied für Israel" vortragen zu können. Doch wer hat wirklich das Zeug dazu?



Sieben ESC-Hoffnungen auf einer Bühne: Beim deutschen Vorentscheid am Freitagabend (22. Februar/20.15 Uhr) in Berlin wird "Unser Lied für Israel" gesucht. Die Musiker Aly Ryan, BB Thomaz, Linus Bruhn, Gregor Hägele, Lilly Among Clouds, Makeda sowie das Duo S!sters treten an. Der Gewinner singt für Deutschland beim Eurovision Song Contest (ESC) am 18. Mai in Tel Aviv. Das Erste überträgt die Show live – mit Stargästen wie Rockmusiker Udo Lindenberg. Der 72-Jährige hofft, dass die "Musik- und Actionfreunde noch lange dranbleiben an dem Abend". Lindenberg ist nicht nur Special Guest, sondern auch Star des ARD-Musikabends.