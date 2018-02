"Unser Lied für Lissabon" ist eine Ballade für einen toten Vater

Mit "You Let Me Walk Alone" will der Norddeutsche Michael Schulte beim Eurovision Song Contest in Lissabon antreten. Die ARD hofft, dieses Jahr das "Tal der Tränen" zu verlassen.



Der deutsche Beitrag für den Eurovision Song Contest 2018 steht fest: Der Sänger Michael Schulte wird mit der Ballade "You Let Me Walk Alone" für die Bundesrepublik in Lissabon antreten. Der 27-Jährige aus dem niedersächsischen Buxtehude gewann am Donnerstagabend in Berlin den deutschen Vorentscheid. Schulte setzte sich in der Fernsehsendung "Unser Lied für Lissabon" im Ersten gegen fünf Konkurrenten durch. Der ESC findet am 12. Mai in Portugal statt.