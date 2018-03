"Unsere Erde 2": Millionen Pinguine und liebestolles Faultier

Der Kinofilm "Unsere Erde 2" zeigt einen Tag auf unserem Planeten - vom Sonnenaufgang bis in die Nacht. Dabei sind Szenen aus der Natur zu sehen, die in der Realität wohl die wenigsten Zuschauer je erleben werden.



Der Tag auf dem Planeten Erde beginnt in dichten Wolken. Als sich der Dunst lichtet, kommt ein schwarz-weißes Fellknäuel zum Vorschein - ein Panda-Junges. Schon zu Beginn des Dokumentarfilms "Unsere Erde 2" wird deutlich: Die Zuschauer können besondere Naturaufnahmen erwarten. Schließlich gibt es von den sogenannten Großen Pandas weltweit laut WWF nur noch etwa 1860 Exemplare. Neben Pandas sind Meerechsen und Narwale ("Einhörner der Meere") im Film ebenso zu sehen wie Eintagsfliegen, Glühwürmchen und ein liebestolles Faultier.