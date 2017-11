Unter der Lupe: Fernseh- und Spielshow-Trends in Deutschland

Fast jeder Deutsche schaut täglich Sendungen auf öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern. Mindestens jeder zweite Haushalt in Deutschland verfügt über einen Fernseher, und der deutsche Sprachraum ist der größte innerhalb der Europäischen Union. Was sind die aktuellen Trends im TV?



Deutschland ist nach Russland das bevölkerungsreichste Land auf dem Kontinent Europa – ein gewaltiger Markt, den viele Branchenplayer gern erobern und ausschöpfen möchten, weil das Fernsehen gerade goldene Zeiten erlebt. Für diese Leute ist die Frage wichtig, von welchen Trends das deutsche Fernsehen derzeit eigentlich bestimmt wird. Außerdem ist es immer interessant, diese Art von Informationen aus einer anthropologischen Perspektive zu betrachten.



Fernsehsendungen – eine Welt im Wandel

Krimi- und Mystery-Sendungen sorgen in Deutschland für beachtliche Zuschauerzahlen, und Spielshows sind schon seit etlichen Jahren populär. Mittlerweile scheint es aber so, als würde die Castingshow der Spielshow den Rang ablaufen. Auch wenn Spielshows immer noch ein Grundpfeiler des Fernsehprogramms sind, dürften Castingshows die Oberhand gewinnen – Sendungen wie "Dancing with the Stars“, bei denen gewöhnliche Leute, aber auch Prominente ihre Fähigkeiten und Talente zeigen.



Der Hype um Castingshows ist keineswegs auf Deutschland beschränkt; es scheint sich vielmehr um einen internationalen Trend zu handeln. Das sogenannte Reality-TV, das den Alltag gewöhnlicher oder prominenter Menschen zeigt, ist heute weltweit verbreitet. Frühe Beispiele dafür sind "The Osbournes“ und die berühmte Serie "Keeping Up With the Kardashians“. Verleiht man der Castingshow zusätzlich jenen Wettkampfcharakter, dem die Spielshow ihren Erfolg verdankt, dann erhält man offensichtlich die richtige Mischung, mit der sich deutsche Zuschauer gut unterhalten fühlen.



In verschiedenen Sendungen werden Fähigkeiten und Talente zur Schau gestellt, vom Singen, Tanzen und anderen Performancekünsten übers Backen bis hin zum Nähen. Stets gilt dabei das Ausscheidungsprinzip: Im Verlauf der Sendung treten die Kandidaten in diversen Wettkämpfen gegeneinander an; die Besten kommen weiter, die Schwächeren scheiden aus. Diese Formel kommt bei Shows wie "The Voice“ oder "Das Supertalent“ zum Einsatz, wo es darum geht, einen neuen Star zu finden. Aber auch Formate wie "Gordon Ramsays Höllenküche“ oder "The Great British Bake Off“ bedienen sich dieses Verfahrens.