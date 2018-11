Unterhaltungselektronikbranche erwartet gutes Weihnachtsgeschäft

Die Branche der Unterhaltungselektronik setzt für ihre Jahresbilanz auf ein kräftiges Weihnachtsgeschäft.



Mit einem erwarteten Umsatzvolumen von rund 8,6 Milliarden Euro dürfte das Niveau des Vorjahres gehalten werden, teilte die Branchengesellschaft gfu am Mittwoch mit. "Einen Umsatz von 2,4 Milliarden Euro erwarten wir allein von einem einzigen Tag, dem Cyber-Monday", sagte der gfu-Aufsichtsratsvorsitzende Hans-Joachim Kamp der dpa. Das letzte Quartal steht demnach voraussichtlich erneut für rund 30 Prozent des Jahresumsatzes. In den ersten drei Quartalen war er um 8,6 Prozent geschrumpft, vor allem das Geschäft mit TV-Geräten war rückläufig.