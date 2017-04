Unternehmen laut Studie verstärkt Opfer von Cyberkriminalität

Cyberkriminalität gehört für viele deutsche Unternehmen zum ungeliebten Alltag. Dies ergab eine Studie, laut der vor allem digitale Erpressung und Computersabotage für Schäden in Millionenhöhe sorgen.



Mehr als jedes dritte Unternehmen in Deutschland ist in den vergangenen beiden Jahren von Computersabotage, digitaler Erpressung oder einer anderen Form von Cyberkriminalität betroffen gewesen. Das ist das Ergebnis einer am Mittwoch veröffentlichten Studie der Unternehmensberatung KPMG zur Computerkriminalität. Vor allem die Fälle von Computersabotage und Erpressung hätten sich vervielfacht. In manchen Fällen entstand Schaden in Millionenhöhe.