Unternehmen sollen Behörden Angriffe auf Datennetze öfter melden

Deutsche Unternehmen nehmen nach Ansicht des Bundesinnenministeriums zu selten Kontakt zu den Behörden auf, wenn sie Opfer eines Hackerangriffs geworden sind.



Grund für die laut Innenministerium unangebrachte Zurückhaltung sei meist die Sorge vor einem Imageschaden, sagte der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Günter Krings (CDU), am Dienstag bei einer "Wirtschaftsschutz"-Konferenz in Berlin. Ohne diese Informationen könnten die Sicherheitsbehörden aber kein vernünftiges Lagebild erstellen. Die Bundesregierung plane noch in dieser Legislaturperiode ein "IT-Sicherheitsgesetz 2.0", in dem auch erweiterte Meldepflichten bei schwerwiegenden IT-Sicherheitsvorschriften festgeschrieben werde sollen.