Unternehmens-TV als Teil der Unternehmenskommunikation

Unternehmensfernsehen, Business-TV oder auch Corporate-TV genannt ist ein Fernsehprogramm, das von Unternehmen produziert und anschließend ausgestrahlt wird. Es zählt zur Unternehmenskommunikation.



Dabei verhält es sich heute so, dass die Zuschauer die Sendungen live mitverfolgen. Dies erfolgt sozusagen on-demand, jeder kann schauen, was er möchte und wann er Zeit dazu hat. Einige Konzerne bieten ein 24-Stunden-Programm an, das aus eigenen sowie aus zugekauften Beiträgen besteht.



Häufigster Einsatz – unternehmensintern

Business-TV kommt sehr häufig unternehmensintern zum Einsatz, beispielsweise um Mitarbeiter, Partner und Kunden zu informieren. Auch zu Motivations- und Schulungszwecken erweist es sich als sehr wirkungsvoll. So kann ein großer Teil der Belegschaft dieselben Inhalte sehen und hören. Das gemeinsame Lernen fördert die Unternehmenskultur. Dabei sind die meisten Sendungen nach dem Schema eines Magazins aufgebaut. Im Magazin "Das Unternehmerhandbuch" gibt es noch weitere Informationen dazu, was Unternehmens-TV ist und wem es nützt.

Aus Kosten- und Qualitätsgründen erfolgt die Ausstrahlung über Satelliten. Ist das Programm lediglich für einen kleineren Personenkreis gedacht, kann das Streaming per DSL preiswerter sein. Maßgeblich für den Erfolg von Unternehmensfernsehen ist die Qualität der Beiträge. Die Hälfte der Sendezeit sollte aus vorgefertigten Beiträgen bestehen. Im Studio produzierte Live-Sendungen mit ansprechender Moderation, Studiogästen und Diskussionen ergänzen das Programm. Business-TV bietet auch eine Möglichkeit, Kunden Schulungsvideos zu Produkten zur Verfügung zu stellen, so wie das beispielsweise Lexware mit seiner Unternehmenssoftware macht.



Interaktion der Teilnehmer bei Livesendungen möglich

Business-TV, das live ausgestrahlt wird, beispielsweise ein Live-Webinar, verfügt über den großen Vorteil, dass die Teilnehmer dabei interagieren können, egal wo sie sich gerade auf der Welt befinden. Ein Webinar ist laut dem Lexikon gruenderszene.de eine Online-Präsentation, die der Wissensvermittlung dient und in einem virtuellen Seminarraum stattfindet. Die Teilnehmer können per Telefon, Chat, E-Mail oder Fax direkt Einfluss auf die Sendung nehmen und haben die Möglichkeit, etwas nachzufragen. So kann beispielsweise ein kleiner Live-Test am Ende einer Sendung dazu beitragen, eine Problemstellung noch einmal eingehender zu erklären.