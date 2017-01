Untersuchung zu Galaxy Note 7: Schuld sind die Akkus

Mit in Flammen aufgehenden Smartphones war Samsung im Herbst 2016 in die Schlagzeilen geraten. Jetzt haben sich Führungskräfte des Unternehmens und unabhängige Experten zu den Problemen des Galaxy Note 7 geäußert.



Schuld sind die Akkus: Mehrere Monate sind vergangen, seit Samsung das Galxy Note 7 zurückrufen musste. Warum damals Smartphones in Flammen aufgingen, ist jetzt geklärt. Im Rahmen einer Pressekonferenz in Seoul gab das Unternehmen die Ursachen der Galaxy-Note-7-Vorfälle bekannt. Auch Maßnahmen zur Vermeidung weiterer Vorkommnisse wurden präsentiert.