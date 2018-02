Unverschlüsselte Spiele via Satellit bei Eurosport 1 und TLC HD

Der Startschuss für die Olympischen Spiele in PyeongChang ist gefallen. Dabei kommen brandneue Eurosport-Studios vor Ort und hierzulande zum Einsatz. Außerdem wurde Facebook mit ins Boot geholt und die kostenfreie HD-Übertragung via Satellit gestartet.



Das neue "Home of the Olympics",Discovery, zeigt auf Eurosport 1 HD und auf TLC HD kostenfreie Live-Bilder aus PyeongChang. Die Olympischen Spiele können in dem Zeitraum der Winterspiele bis zum 25. Februar von Satelliten-TV-Haushalten über Astra 19,2° Ost in HD verfolgt werden.