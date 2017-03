Unverschlüsselter HD-Sender über Satellit und Antenne geplant

Die deutschen Fernsehzuschauer dürfen sich auf einen weiteren HD-Sender freuen. Das bisher nur via IPTV empfangbare EO TV will auch über Satellit und Antenne in die deutschen Haushalte.



Über zwei Jahre nach Start will EO TV den nächsten Schritt tun und seine Reichweite deutlich erhöhen. Der Sender will künftig auch via Satellit und DVB-T2 in deutschen TV-Haushalten zu sehen sein, ein entsprechender Antrag ist bei der Sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (SLM) gestellt worden, wie die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK) am Montag mitteilte. Meldungen zu diesem Thema

Der Sender des ehemaligen ProSiebenSat.1-Chefs Jürgen Hörner, dessen Programm eine Mischung aus Serien und Spielfilmen aus Europa bildet, war Ende 2015 zunächst als unverschlüsseltes fünfstündiges Programmfenster beim Kinder- und Familiensender Ric gestartet. Im Dezember 2016 startete EO TV auch in HD mit einem 24-Stunden-Programm auf dem neuen IPTV-Angebot Waipu.TV.



Nun soll der HD-Sender ebenfalls unverschlüsselt über Astra und auch den neuen digtial-terrestrischen Standard DVB-T2 verbreitet werden. Laut KEK plant EO TV auch die Verbreitung über Kabel sowie weitere IPTV- und Streamingangebote.