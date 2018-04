Zum Patentstreit zwischen dem Institut für Rundfunktechnik (IRT) und seinem früheren Patentanwalt vor dem Landgericht München 1 hat der Bayerische Rundfunk folgende Pressemitteilung herausgegeben.



Im Patentstreit zwischen dem Institut für Rundfunktechnik (IRT) und seinem früheren Patentanwalt vor dem Landgericht München 1 haben die Verfahrensbeteiligten (IRT/Patentanwalt/Verwaltungsgesellschaft) die zwischen ihnen bestehenden zivilrechtlichen Auseinandersetzungen abschließend mit einem Gerichtsvergleich beigelegt.