Update: Cebit-Aus aufgrund rückläufiger Buchungen

Der Cebit-Neustart dieses Jahr missglückte: Die einst weltgrößte Computershow hat künftig ausgedient. Zurückzuführen ist dies hauptsächlich auf rückläufige Buchungen für 2019.



Industrienahe Themen sollten in die Hannover Messe, die weltgrößte Industriemesse, eingebunden werden, teilte die Deutsche Messe AG am Mittwoch mit. Digitalisierung sei bei nahezu allen Branchenfachmessen das beherrschende Thema, eine Messe wie die Cebit stoße daher zunehmend auf eine sinkende Nachfrage.



Messechef Oliver Frese bat den Aufsichtsrat um Entbindung von seinen Aufgaben zum 31. Dezember - das Gremium stimmte zu. Bernd Althusmann, Aufsichtsratschef und Niedersachsens Wirtschaftsminister, sprach von "Bedauern und Respekt".



2019 wird es folglich keine weitere Auflage der Cebit geben - auch keine kleinere oder anderweitige Neuinterpretation. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus Unternehmenskreisen. Die Mitarbeiter würden zur Zeit informiert, bestätigte ein Sprecher.