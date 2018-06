Update: Das WM-Achtelfinale im TV

Das Achtelfinale der Weltmeisterschaft in Russland ist komplett und mittlerweile auch bekannt welche vier Spiele davon bei Sky in UHD laufen werden. DIGITAL FERNSEHEN gibt einen TV-Überblick.



Nach dem WM-Aus der deutschen Mannschaft haben ARD, ZDF und Sky die Sendeplätze der Achtelfinalspiele bekanntgegeben. Nachdem die Runde der letzten Sechzehn vom Spielplan her seit Donnerstag komplett durchdekliniert ist, steht nun auch fest, welche Spiele die verschiedenen übertragenden Sender zeigen werden.