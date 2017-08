Update: Eurosport erstattet 10 Euro nach Streamausfall

Das nennt man wohl Blackout: Am Freitag war im Europsportplayer erstmal nichts zu sehen. Der Sender gelobt Besserung und hat eine finanzielle Wiedergutmachung parat.



Keine Möglichkeit sich in die App einzuloggen, eine Fehlermeldung auf der Website - das Fazit für die erste exklusive Bundesliga-Übertragung von Eurosport fiel desaströs aus. Die Verärgerung der Kunden ließ in den sozialen Netzwerken nicht lange auf sich warten. Der Sender kündigte unterdessen eine Wiedergutmachung und hat mittlerweile bekanntgeben eine Gutschrift von zehn Euro zu erstatten.