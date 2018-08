Update: Kabelbruch in Frankfurt Main führt zu TV-Ausfällen

Der Bruch eines großen Glasfaserkabels führt aktuell zu Problemen bei TV-Versorgung einiger kleinerer Kabelanlagen und bei Kunden der Tele-Columbus-Gruppe jetzt Pÿur.



UPDATE: Gestern gegen 13 Uhr konnte ein Großteil der Störungen beseitigt werden. Es können noch vereinzelt Probleme auftauchen.



Original-Meldung vom 27.08.2018:

Wie DIGITAL FERNSEHEN aus gut informierter Quelle erfahren hat, brach heute Morgen gegen 8 Uhr ein großes Glasfaserkabel in Frankfurt Main. Das komplette Kabelkiosk-Paket, was die Versorgung mit TV-Paketen für Kabelanbieter und Pÿur-Kunden regelt, soll ausgefallen sein. Wie es laut "allestörungen.de" aussieht, betrifft der Ausfall vor allem Kunden, die bei Tele-Columbus waren. Kunden der Primacom scheinen weiterhin mit TV-Signalen versorgt zu werden. Beide Unternehmen agieren unter der Dachmarke Pÿur.