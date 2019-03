Update: Siemens tritt Bündnis von VW und Amazon bei

Das Cloud-Bündnis von Volkswagen und Amazon bekommt Zuwachs. Die tiefgreifende Partnerschaft, bei der auch noch Microsoft mitmischt, entwickelt sich immer mehr zu einem Treffen der Giganten.



Der Industriekonzern Siemens wird Partner des Bündnisses, das die Fabriken des weltgrößten Autobauers Volkswagen produktiver machen soll. Siemens werde maßgeblich dazu beitragen, Maschinen und Anlagen verschiedener Hersteller in den weltweit 122 Volkswagen-Fabriken zu vernetzen, teilten die Unternehmen am Freitag mit.



Ziel des Joint-Ventures ist es nach dpa-Informationen, die Produktivität der Fabriken des Autogiganten zu erhöhen. Zuvor hatte die "Süddeutsche Zeitung" darüber berichtet.