Update#Unitymedia: Aktuell kein Festnetztelefon in Teilen von BW

Update zu Probleme im Netz der Unitymedia in Baden-Württemberg. Ursache bis jetzt unklar.



### Update ###

Update 1: Unitymedia hat vor circa 20 Uhr auf seiner Facebookseite weitere Details zum Telefonausfall veröffentlicht. Dieser Schritt wurde notwendig, da die Webseite des Unternehmens unter dem Andrang der Kunden, die nach weiteren Informationen suchten, zusammenbrach.



Update 2: Seit 22.40 Uhr ist auch die Internetseite des Unternehmens bzw. der Störungsblog wieder zu erreichen. Dort heißt es:



Beim Kabelnetzbetreiber Unitymedia ist es am Montag in Baden-Württemberg zu einem großflächigen Ausfall der Festnetztelefonie gekommen. Von der Störung betroffen sind rund 1,2 Millionen Kunden aus Baden-Württemberg, die über den Kabelanschluss von Unitymedia telefonieren.





Die TV- und Internetdienste des Kabelnetzbetreibers sind von dem Ausfall nicht betroffen. Die Telefonie-Störung betrifft ausschließlich Anschlüsse in Baden-Württemberg. Kunden von Unitymedia in Nordrhein-Westfalen und Hessen sind nicht betroffen.





Die Störung trat am Montagnachmittag gegen 15.20 Uhr auf und ist bislang noch nicht behoben. Die Ursache ist der Ausfall mehrerer „Voice-Switches“ an zentralen Netzknotenpunkten in Mannheim und Stuttgart, die im Kabelnetz für den Verbindungsaufbau und die Gesprächsübertragung verantwortlich sind.





Techniker von Unitymedia sind vor Ort und arbeiten mit Hochdruck an einer Beseitigung der Störung. Die Entstörungsarbeiten werden sich noch weiter in den Abend hineinziehen.





Unitymedia bittet seine Festnetzkunden, dringende Gespräche oder Notrufe über das Mobilfunknetz durchzuführen.





Unitymedia bedauert die mit der Störung verbundenen Unannehmlichkeiten und wird über die Entwicklung weiter informieren.