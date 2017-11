Update: Unitymedia in Kürze mit zehn weiteren neuen Sendern

Gerade trudelte noch die Meldung ins Haus, dass eoTV ins Kabelnetz von Unitymedia aufgenommen wird. Doch das ist noch längst nicht alles. Auch MTV, Juwelo TV und NHK World TV stoßen dort Ende des Monats frei empfangbar zum Angebot hinzu, sowie sechs weitere Sender in Premium-Paketen.



Nach der Umstellung auf das volldigitale Fernsehen erweitert der Kabelnetzbetreiber in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg sein Senderangebot. Ab dem 28. November erhalten die Kunden zu vier weiteren, frei zu empfangenden TV-Sendern, namentlich MTV, Juwelo TV HD, NHK World TV und das von DIGITAL FERNSEHEN bereits in einem anderen Artikel behandelte eoTV.