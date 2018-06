Update: WM kommt bei ZDFinfo und One an

ZDF und ARD haben nun auch für den Rest der parallel angesetzten Vorrundenspiele entschieden, welche auf ihren Spartenrogrammen One und ZDFinfo gezeigt werden.



Das Parallel-Spiel zur letzten Vorrunden-Begegnung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in Russland wird bei ZDFinfo übertragen. Während das entscheidende Spiel der DFB-Auswahl am Mittwoch (16 Uhr) im Hauptprogramm des ZDF gezeigt und von Béla Réthy kommentiert wird, läuft Mexiko gegen Schweden im Digitalkanal des Zweiten. Reporterin ist Claudia Neumann.



Am Abend überträgt das ZDF dann die Partie Serbien gegen Brasilien mit Kommentator Oliver Schmidt. ZDFinfo zeigt das zeitgleiche Spiel Schweiz gegen Costa Rica mit Reporter Martin Schneider. Bereits am Montag zeigte ZDFinfo das Spiel zwischen Saudi-Arabien und Ägypten und am Abend dann Spanien gegen den Iran.