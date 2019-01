Update: Weitere Mängel bei WDR-Doku "Menschen hautnah"

In drei Filmen der Doku-Reihe "Menschen hautnah" gibt es nach Angaben WDR Verstöße gegen journalistische Standards. Auch über das Zustandekommen sind mittlerweile Details ans Licht gekommen. Erste Konsequenzen wurden bereits ergriffen.



Zwei Mitwirkende in Filmen der Dokumentationsreihe "Menschen hautnah" im WDR Fernsehen sind nach Angaben des Senders über eine Komparsenvermittlung gewonnen worden. Zwar teilte der Sender am Donnerstag in Köln mit, dass es "keine Anhaltspunkte [gebe], dass ihre Geschichten nicht stimmen" würden. Chefredakteurin Ellen Ehni stellte jedoch klar:



"Diese Vorgehensweise ist für ein dokumentarisches Format wie "Menschen hautnah" nicht akzeptabel. Das Vertrauensverhältnis zur Autorin ist zerstört. Deshalb werden wir sie ab sofort nicht mehr beauftragen." Der WDR werde seine Qualitätssicherung an dieser Stelle verstärken.