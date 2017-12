Update: Weitere Nominierungen für Deutschen Fernsehpreis

Es war ein starkes Serien-Jahr, sagt die Jury. Und dementsprechend sind viele Mehrteiler und ihre Darsteller für den Deutschen Fernsehpreis nominiert worden. Verliehen werden die Auszeichnungen Ende Januar.



Spitzenreiter ist die von der ARD mitproduzierte Sky-Serie "Babylon Berlin", die gleich mit acht Nominierungen ins Rennen geht, in sechs Kategorien ist "4 Blocks" (TNT Serie) dabei, in fünf "Das Verschwinden" (ARD) und in vier "Der gleiche Himmel" (ZDF). Im Vergleich der Werkkategorien nach Sendern gehen bisher sechs Nennungen an die ARD, drei an das ZDF. Je eine Nominierung kommt auf RTL, ProSieben, Sky, TNT Serie, den Bayerischen Rundfunk und ZDFneo. Weitere Nominierungen sollen noch bekanntgegeben werden.



Hoffnungen auf einen Fernsehpreis können sich folgende Fernsehfilme machen: das historische Biopic "Katharina Luther" (ARD) mit Karoline Schuch in der Titelrolle und Devid Striesow als Martin Luther, das Familiendrama "Eine unerhörte Frau" (ZDF) mit Rosalie Thomass und Gisela Schneeberger sowie das zeitgeschichtliche Drama "Zuckersand" (ARD) von Autor und Regisseur Dirk Kummer.