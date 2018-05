Update bei Facebook: Drei neue Funktionen

Facebook hat drei Updates angekündigt, die den Nutzern helfen sollen, "Erinnerungen zu erstellen und zu speichern".



Mit den Änderungen können Fotos und Videos direkt in der Facebook-Cloud speichern und mit anderen teilen, Sprachnachrichten mit Freunden teilen und Facebook Stories archivieren. Als erstes werden die Updates interessanter Indien eingeführt. Der Rest der Welt wird in Kürze folgen, wie das Online-Portal "The Verge" berichtet.