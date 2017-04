Uplink und HL Komm sorgen für zuverlässige UKW-Übertragung

Mehr als ein Jahr bietet "UPLINK Network GmbH" deutschen Radiomachern eine Alternative zum Betrieb von UKW-Sendernetzen an. Gemeinsam mit "HL komm" konnten mehr als 100 Sendetürme erschlossen werden. Die Audiosignale werden dabei über IP-Verbindungen an die Senderstandorte geleitet.



Eine Alternative zu dem Betrieb von UKW-Sendernetzen bieten Uplink Network und HL Komm deutschen Radiomachern seit nun einem Jahr an. Hierbei werden die Audiosignale von der Tele-Columbus-Tochter HL komm via IP-Verbindungen an die Senderstandorte geleitet. Uplink gibt dann das Quellsignal nach De- und Encoding an die Antennen. Dank dieser Technik liegt die Signalverfügbarkeit bei 99,9 Prozent und sorgt für eine extrem hohe Sendezuverlässigkeit.