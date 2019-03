Urheberrecht: EU stimmt über Artikel 13 ab

Das Europaparlament stimmt diesen Dienstagmittag über die heftig umstrittene Reform des EU-Urheberrechts ab. Sollten dem Vorhaben zugestimmt werden, dürfte es noch vor der Europawahl Ende Mai in Kraft treten.



Die EU-Staaten hatten der Reform bereits grundsätzlich zugestimmt. Für den Morgen (ab 9.00) ist im Parlament eine Debatte zum Thema angesetzt. Unterhändler des Parlaments und der EU-Staaten hatten Mitte Februar einen Kompromiss zum Urheberrecht erzielt.