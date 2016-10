Urteil: Facebook-Hetzer geht ins Gefängnis

Immer wieder steht Facebook wegen seines Umgangs mit Hasskommentaren in der Kritik. Nun wurde eine Nutzer des sozialen Netzwerks, der mehrfach gegen Flüchtlinge und Ausländer gehetzt hatte, zu mehreren Jahren Gefängnis verurteilt.



Für rechtsradikale Hass-Parolen bei Facebook ist ein Internet-Hetzer aus Unterfranken im Berufungsverfahren zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden. Der Mann soll laut dem Urteil des Landgerichts Würzburg vom Montag für ein Jahr und sechs Monate hinter Gitter, wie ein Sprecher sagte. Ein Amtsgericht hatte den Mann im vergangenen Jahr zu zwei Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt, nachdem er 2014 in dem sozialen Netzwerk gegen Flüchtlinge, Ausländer und Juden gehetzt und zu Gewalt und Mord aufgerufen hatte.