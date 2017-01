Urteil: Mietminderung bei defektem Internetkabel

Die Bedeutung des Internets hat in der Gesellschaft stark zugenommen. Deshalb rechtfertigt ein defektes Kabel auch eine Mietminderung, wie das Landgericht Essen urteilte.



Ohne Internet geht im modernen Alltag für viele Menschen kaum etwas. Deshalb kommt ein Ausfall für viele einer Katastrophe gleich. Fällt nun das Internet und das Telefon durch einen Kabeldefekt in einer Mietswohnung aus, rechtfertigt dies sogar eine Mietminderung, wie das Landgericht Essen urteilte.