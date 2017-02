Urteil: Routerfreiheit gilt auch für Bestandskunden

Bei der Wahl des Routers haben nicht nur Neukunden von Netzbetreibern freie Wahl. Wie das Landgericht Essen entschied, gilt die seit August 2016 gültige Routerfreiheit auch für Bestandskunden.



Mit der Abschaffung des Routerzwangs durch den Bundestag im November 2015 wurde dem deutschen Nutzer mit Wirkung zum 1. August 2016 die Möglichkeit gegeben, sich die Hardware für den Internetzugang selbst zu wählen. Bis dahin durften Kunden nur die vom jeweiligen Netzbetreiber vorgeschlagenen Router nutzen. Doch nicht jeder der Provider hielt sich an diese Regelung, so Unitymedia, das nur Neukunden dieses Privileg zugestand. Doch wie die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen am Dienstag mitteilte, gilt die Routerfreiheit für alle Kunden. Dies entschied das Landgericht Essen.