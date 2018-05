Urteil: Trump darf keine Twitternutzer blockieren

Eigentlich will Trump unliebsame Twitterfollower blockieren, doch das untersagt ihm jetzt das New Yorker Bundesgerichts. Auch der Präsident muss die Meinungsfreiheit akzeptieren.



US-Präsident Donald Trump darf laut einer Entscheidung eines New Yorker Bundesgerichts niemanden auf Twitter davon abhalten, seinem Account zu folgen. Trump und sein Social-Media-Team blockieren oft unliebsame Follower seiner Nachrichten. Richterin Naomi Reice Buchwald entschied am Mittwoch, dies laufe dem ersten Verfassungszusatz zuwider, der die Meinungsfreiheit schützt.