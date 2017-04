Urteil: Youtube muss Konzert von Marlene Dietrich nicht löschen

Für Aufsehen sorgten bei Youtube Aufnahmen eines Konzerts von Marlene Dietrich aus dem Jahr 1972. Zumindest bei den Anwälten von Dietrichs Tochter, die das Video entfernen lassen wollten. Das OLG München wies den Antrag jedoch ab.



Youtube muss Aufnahmen von Marlene Dietrich bei einem Konzert in London 1972 nicht löschen. Das hat das Oberlandesgericht (OLG) München am Donnerstag entschieden. Es wies eine Klage der Gesellschaft Marlene Dietrich Collection GmbH ab, die die Rechte von Dietrichs Tochter Maria Riva vertritt.