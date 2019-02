Urteile für Sky-Piraten: Pay-TV-Hackern droht Haftstrafe

Mit illegalem Streaming fremder TV-Inhalte scheffelten Web-Piraten Geld – jetzt steht ihr Urteil vor Gericht bevor. Welche Konsequenzen drohen den Betrügern, die Sky einen einen Schaden in Millionenhöhe zufügt haben?



Im Landgericht Lüneburg fällt heute der Hammer: Geurteilt wird dabei im Prozess um gehacktes und illegal weiterverbreitetes Pay-TV. Die vier Angeklagten sollen per Internet-Stream Pay-TV zum Schnäppchenpreis angeboten haben. Dem Bezahlsender Sky seien dadurch Schäden in Höhe von 3,1 Millionen Euro durch entgangene Abonnements entstanden, so der Kanal.