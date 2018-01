Uwe Ochsenknecht bekommt Sendung beim Inselradio

Der Schauspieler Uwe Ochsenknecht verpflichtet sich ab sofort, jeden Montagabend für das Inselradio Mallorca vor dem Mikrofon zu sitzen.



In Uwe Ochsenknechts "erster und einziger" Radioshow namens "Ochs in the Box" präsentiert der Schauspieler nun jeden Montag von 20 bis 21 Uhr im Inselradio Mallorca seine ganz persönlichen Lieblingshits aus den letzten vier Jahrzehnten Musikgeschichte.