Uwe Ochsenknecht wird Müllmann

In der ARD-Degeto-Komödie "Die Drei von der Müllabfuhr" schlüpft Uwe Ochenknecht in die Rolle eines Berliner Müllmanns mit Herz und Schnauze.



Letzte Woche (23. Januar 2018) begannen in Berlin die Dreharbeiten zur ARD-Degeto-Komödie "Die Drei von der Müllabfuhr" (Arbeitstitel). Es geht darin, wie sollte es anders sein, um drei Müllmänner und ihren Arbeitsalltag in Berlin.