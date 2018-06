VAUNET, Bitkom und GEMA kommen auf einen Nenner

VAUNET und Bitkom haben mit der GEMA eine Vertragsgrundlage geschaffen, die sich um die Vergütung eingesetzter Musik bei Abo-Videodiensten dreht.



Der Digitalverband Bitkom und VAUNET – Verband Privater Medien haben sich mit der GEMA über Lizenzvergütungen bei Abo-Videodiensten geeinigt. Dafür haben Bitkom und VAUNET einen Gesamtvertrag mit der GEMA abgeschlossen. Die Verträge regeln Vergütungen von Video-on-Demand-Anbietern (VoD) wie Amazon Prime Video, Maxdome oder Netflix. Die Lizenzvergütung beträgt mindestens 20 Cent pro Abonnent pro Monat beziehungsweise 2,5 Prozent der Nettoerlöse des Dienstes für StandAlone-Angebote.