VAUNET: Politik hinkt technischer Entwicklung hinterher

Da Plattformen, Suchmaschinen und Empfehlungssysteme immer mehr Einfluss auf Auswahlentscheidungen für TV-Programme haben, müssen die Bundesländer die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür überarbeiten.



Hans Demmel, Vorstandsvorsitzender des VAUNET – Verband Privater Medien und Geschäftsführer von n-tv, bewertet den vorliegenden Entwurf des Medienstaatsvertrags als „Weg in die richtige Richtung“. Gleichzeitig forderte er aber: "Die Politik muss in allen Bereichen mit dem Tempo der technischen Entwicklung Schritt halten". Der Medienstaatsvertrag sollte "zügig beschlossen werden, damit die Regelungen zum Zeitpunkt der Verabschiedung nicht schon wieder überholt sind", so Demmel auf dem VAUNET-Panel "Die TV-Agenda: Fernbedienung ade? Was sieht der Zuschauer, wenn Algorithmen die Programmauswahl steuern? Intermediäre und Plattformen als Gatekeeper zum Publikum" auf dem Medientagen München am 25. Oktober.